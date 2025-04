Lanazione.it - Firenze, Isia apre le porte ai designer di domani con un open day

Leggi su Lanazione.it

, 9 aprile 2025 – Tutori di design, realizzati dagli studenti attraverso la stampa 3D per trattare l’ipermobilità articolare, elettrodomestici e apparecchi costruiti insieme a colossi dell’industria come Ariete e Toyota Material Handling, materiali ecosostenibili studiati per sviluppare una colonia umana su Marte ed elaborati editoriali che coniugano carta e digitale pensati per la valorizzazione dell’artigianato artistico o per la divulgazione scientifica e astronomica. Sono alcuni degli avveniristici progetti ideati dagli aspirantidi, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche che vanta collaborazioni attive con alcuni dei più grandi nomi del design e dell’industria, e un tasso di placement superiore all’80%. Un punto di riferimento per la cultura progettuale internazionale, che venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 10, aprirà le suea coloro che sognano un futuro nelle discipline creative attraverso unday nella sede di via Pisana, 79 all’interno del parco di Villa Strozzi.