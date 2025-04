Panorama.it - Firenze in Primavera, una sinfonia di gusto e bellezza

, con la suasenza tempo e il suo ineguagliabile patrimonio culturale, si risveglia in, regalando ai visitatori un’atmosfera incantevole. I giardini fioriti e i profumi dei mille colori che sbocciano creano un palcoscenico perfetto per una serie di eventi esclusivi, dove aperitivi e cene in location storiche trasformano l’enogastronomia di alta qualità in una ragione imperdibile per passeggiare tra le eleganti boutique o ammirare tramonti mozzafiato sulla cupola del Brunelleschi o lungo le rive dell’Arno.Il 7 aprile, nel cuore pulsante della città, Le Giubbe Rosse rinnova la sua vocazione di caffè letterario con l’evento «Less Tonic More Style». Questo incontro celebra la cultura delattraverso una degustazione di formaggi artigianali dell’azienda Forme d’Arte, accompagnati dal gin toscano di My Gin Princi.