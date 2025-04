Firenze il TikToker toscano Shamzy al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 9 aprile 2025 - Finalmente Shamzy a Firenze. Dopo il forfait dello scorso marzo a causa dell’allerta meteo, il comico del web presenta giovedì 10 aprile al Teatro Cartiere Carrara il nuovo spettacolo “Testa di caos”. I biglietti (23 e 29 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito del Teatro www.TeatroCartiereCarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Restano validi i biglietti acquistati per la data del 14 marzo. toscano doc, poco più che ventenne, Andrea Di Raimo – in arte Shamzy - ha scalato le classifiche dei più famosi Tik Toker italiani, con oltre due milioni di follower. In “Testa di caos” affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire. Lanazione.it - Firenze, il TikToker toscano Shamzy al Teatro Cartiere Carrara Leggi su Lanazione.it , 9 aprile 2025 - Finalmente. Dopo il forfait dello scorso marzo a causa dell’allerta meteo, il comico del web presenta giovedì 10 aprile alil nuovo spettacolo “Testa di caos”. I biglietti (23 e 29 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito delwww..it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Restano validi i biglietti acquistati per la data del 14 marzo.doc, poco più che ventenne, Andrea Di Raimo – in arte- ha scalato le classifiche dei più famosi Tik Toker italiani, con oltre due milioni di follower. In “Testa di caos” affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire.

