Firenze il saluto del generale Falferi | Grazie a tutti i militari per il grande impegno

, 9 aprile 2025 – Si è tenuta oggi, 9 aprile, alla caserma Baldissera ala cerimonia per la cessione del comando della legione Carabinieri Toscana: ilLorenzolascia, dopo circa un anno e mezzo, l'incarico, perché destinato al comandodell'Arma a Roma quale capo del I reparto. Nel corso della cerimonia, presieduta dal comandante interregionale Podgora,Aldo Iacobelli,ha consegnato il vessillo del comando al vice comandante, colonnello Emilio Mazza., ildel comandante della Legione Carabinieri Toscana. Le foto della cerimonia, nel suo intervento di commiato, "ha ringraziatodelle diverse articolazioni che operano in Toscana per ilquotidianamente profuso verso il prossimo e diretto a fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle mutate esigenze di sicurezza del territorio e degli abitanti della Toscana".