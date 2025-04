Lanazione.it - Firenze, donna tra i binari: stop ai treni sulla linea per Empoli

, 9 aprile 2025 – Ritardi e cancellazioniferroviariache si sono appena conclusi: c’è stato unodi mezz’ora alla circolazione, dalle 12,45 alle 13,15, a causa di una persona che girovagava suialle Piagge. Sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. La, che era in stato confusionale, è stata bloccata e ricoverata all’ospedale di Careggi. A chiamare il Pronto intervento, un soccorritore del 118, Simone Scavullo, che era intervenuto per una chiamata: era stata vista la, straniera cinquantenne senza fissa dimora, vagabondare in stato di agitazione psicomotorio per la zona. Laha rifiutato il ricovero e si è allontanata, ma Simone, da anni sul territorio per le emergenze, si è insospettito quando l’ha vista andare verso la ferrovia invece che verso l’abitato e così ha aspettato a ripartire.