Firenze 150 anni dell’Associazione Macellai | premiati i custodi della tradizione

Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell'Associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il Macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. Soderi e Gagliano hanno ricevuto una targa speciale dall'Associazione Macellai di Firenze e Provincia che, nell'ambito dei festeggiamenti per i suoi 150 anni, ha deciso di premiare tutti i suoi associati. Un riconoscimento al lavoro, alla passione e alla dedizione di coloro che ogni giorno portano avanti l'antica arte della macelleria. "Siamo orgogliosi di premiare i nostri associati, veri e propri custodi del gusto e della tradizione, a 150 anni dalla nascita dell'Associazione Macellai di Firenze e Provincia - ha dichiarato Aristide Bucchi, presidente Catctem -.

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione. Associazione Macellai Fiorentini festeggia 150 anni. XVIII edizione della "Giornata dei Macellai" a favore della Fondazione ANT. Associazione Macellai da 150 anni . Fine settimana di iniziative con una raccolta speciale pro Ant. Firenze, corteo storico in centro a 150 anni dall'inaugurazione dello Storico Mercato Centrale. MACELLAI FIORENTINI, 150 ANNI DI STORIA IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA. Ne parlano su altre fonti

