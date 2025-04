Abruzzo24ore.tv - Fira, le congratulazioni di Abruzzo24ore.tv a Gianni Chiodi: un ritorno significativo per l'Abruzzo

L'Aquila - La redazione di.tv e il suo direttore, Luca Di Giacomantonio, esprimono le più sincereper la recente nomina ad amministratore delegato della. Un incarico di grande rilievo, che segna ildi una figura di primo piano nel panorama amministrativo regionale. La sua esperienza e la sua riconosciuta serietà rappresentano una risorsa importante per lo sviluppo economico dell'. Nel corso degli anni,.tv ha seguito con attenzione e spirito critico il percorso di. In particolare, durante la campagna elettorale del 2008, il nostro portale si distinse per l'inchiesta sulle celebri "bancarelle di", un’iniziativa che, pur nella sua originalità comunicativa, rischiava di essere fraintesa dall'opinione pubblica.