Fiorentina Parisi | "Felice di essere rimasto Le parole del mio agente? Avrà avuto i suoi motivi"

Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida per l`andata. Leggi su Calciomercato.com Accanto a Palladino, il terzino dellaFabianoha parlato alla vigilia della partita fra Celje evalida per l`andata.

Fiorentina, è via vai in uscita. Kean e De Gea, Zaniolo e Colpani, Parisi e Adli: Viola, cosa fai coi prestiti? - Un vecchio lupo di mare come Pantaleo Corvino ha sempre guardato con un certo sospetto alle politiche dei prestiti per le squadre di calcio. Siamo dunque sicuri. (msn.com)

Fiorentina: Gosens in recupero, Parisi pronto a sostituirlo - Gosens segue un protocollo conservativo per l'infortunio al ginocchio. Parisi si dimostra un valido sostituto. (lanazione.it)

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida per l`andata dei quarti. (calciomercato.com)