Fiorentina Palladino | Celje da non sottovalutare Ecco chi gioca domani in porta

Celje ha preso parola in conferenza stampa Raffaele Palladino. Queste le sue considerazioni:Chi può giocare sull'esterno oltre a Parisi e Dodo?"Robin sta mostrando segni di miglioramento e il suo recupero procede bene. Nei prossimi giorni. Firenzetoday.it - Fiorentina, Palladino: "Celje da non sottovalutare. Ecco chi gioca domani in porta" Leggi su Firenzetoday.it Alla vigilia della sfida di Conference League colha preso parola in conferenza stampa Raffaele. Queste le sue considerazioni:Chi puòre sull'esterno oltre a Parisi e Dodo?"Robin sta mostrando segni di miglioramento e il suo recupero procede bene. Nei prossimi giorni.

