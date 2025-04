Sport.quotidiano.net - Fiorentina in volo, missione Conference. Fibrillazione Celje. Capitan Karnicnik: “Vogliamo imporre il nostro gioco”

Firenze, 9 aprile 2025 – Dalle parti die dintorni si prepararano a vivere una notte storica. Il piccolo Stadio Z'dezele raramente ha visto il tutto esaurito con così largo anticipo. Sulla strada dellaci sarà una squadra giovane, con qualche elemento d'esperienza. Primo fra tutti Zano e nazionale. Trentasei gettoni con la Slovenia con la quale ha partecipato anche gli ultimi Europei e alla Nations League. «Ci stiamo preparando come abbiamo sempre fatto, cercando di fare un'analisi per trovare i punti deboli dellail, in Europa lo abbiamo già fatto ma non dimentichiamo il campionato:arrivare il più in alto possibile». Questa però è una partita speciale per voi. «Senza dubbio. Lo stadio sarà esaurito per la prima volta dopo molto tempo e questo già la dice lunga sull'attesa per questa partita.