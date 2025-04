Fiorentina domani contro il Celje il tecnico Riera | Ho chiesto consiglio a Fabregas e Reina; Kean quello che temo di più

Riera, tecnico del Celje, squadra che domani sera affronterà la Fiorentina nei quarti di Conference League Albert Riera, ex difensore di Liverpool, Galatasaray, Udinese e della nazionale spagnola, oggi allena il Celje, avversario della Fiorentina nei quarti di Conference League. In un'intervista a la Gazzetta dello Sport, il 42enne tecnico racconta .

