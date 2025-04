Movieplayer.it - Finn Wittrock e Alexandra Daddario star del film Hershey

Leggi su Movieplayer.it

La storia e l'attività dei coniugisaranno al centro di un nuovodiretto da Mark Waters, già regista di Mean Girls.saranno i protagonisti del, che racconterà la storia dei fondatori della famosa azienda specializzata in cioccolata. Alla regia del progetto ci sarà Mark Waters, che ha già portato al successo Mean Girls e Quel pazzo venerdì. Cosa racconterà ilLe riprese diinizieranno nel mese di maggio in Pennsylvania e ildovrebbe poi essere distribuito nei cinema nel 2026.avrà la parte di Miltonche, insieme alla moglie Kitty, la parte affidata ad, ha costruito un impero nel settore dell'industria dolciaria, ma non solo. Nel .