Dayitalianews.com - Fingono di essere pellegrini in Italia per il Giubileo, ma nella valigia hanno nascosti 35 kg di cocaina… Valore sul mercato 3 milioni di euro. Narcotrafficanti fermati a Fiumicino

Viaggiavano da San Paolo con 32 panetti di cocainanei bagagliSi erano presentati come semplici fedeli in viaggio verso Roma per partecipare alle celebrazioni giubilari, ma in realtà trasportavano oltre 30 chilogrammi di cocaina nei loro bagagli. I due corrieri, partiti da San Paolo del Brasile, sono statiall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” didagli uomini della Guardia di Finanza di Roma, che li tenevano d’occhio grazie a un’operazione congiunta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Il fiuto investigativo delle Fiamme Gialle ha colpito nel segnoI due viaggiatori erano giunti insu voli diversi ma nello stesso giorno, dettaglio che ha insospettito gli investigatori. Alla dogana, entrambidichiarato diin pellegrinaggio religioso e di doversi unire a un gruppo già presente a Roma.