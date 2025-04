Fine dei motori termici | come si stanno preparando le case automobilistiche

motori a combustione interna a partire dal 2035 ha scatenato un acceso dibattito nel settore automobilistico. Questo provvedimento, parte del piano “Fit for 55” volto a ridurre le emissioni di CO? del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il . Periodicodaily.com - Fine dei motori termici: come si stanno preparando le case automobilistiche Leggi su Periodicodaily.com ?La decisione dell’Unione Europea di vietare la vendita di nuove auto cona combustione interna a partire dal 2035 ha scatenato un acceso dibattito nel settore automobilistico. Questo provvedimento, parte del piano “Fit for 55” volto a ridurre le emissioni di CO? del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il .

Volkswagen e Audi, la fine dei motori termici può attendere | .it. Europa: niente discussione in anticipo sulla fine dei motori termici nel 2026. Motori termici, la partita del futuro dell’auto europea è ancora aperta. Stop ai motori termici dal 2035, cosa significa e cosa cambia. L’allarme di Zipse (Bmw): “Irrealistico mettere al bando i motori termici”. Tasse sulle auto elettriche: il Governo sta per colpire duro. Ne parlano su altre fonti

Funerale del motore termico? Per Audi e Volkswagen si può attendere - Alla fine, i motori termici non spariranno per decreto ... Per Audi e Volkswagen si può attendere proviene da Autoappassionati.it ... (msn.com)

L’UE confermerà lo stop ai motori termici: “E’ l’unico modo per fermare i cinesi” - La Commissione europea si riunirà ai primi di novembre per confermare la decisione di porre fine alla produzione di auto con motore endotermico, e sembra non avere incertezze sulla scelta da ... (msn.com)

Piano Ue per l'auto, rimane lo stop ai motori termici dal 2035 - Ue, 'anticipiamo a fine 2025 revisione degli standard CO2' "Non abbiamo tempo da perdere, la revisione del regolamento Ue sulle emissioni di CO2" che prevede lo stop ai motori termici dal 2035 ... (ansa.it)