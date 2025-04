Fincantieri intesa con Kayo per sviluppo del settore navale in Albania

Fincantieri e Kayo, società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato ad avviare una collaborazione strategica per promuovere lo sviluppo dell’industria cantieristica e navale nel Paese balcanico.L’accordo è stato sottoscritto ieri a Durazzo alla presenza del Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, del Primo Ministro dell’Albania, Edi Rama, e del Ministro della Difesa dell’Albania, Pirro Vengu, ed è stato firmato da Andrea Viero, Senior Vice President Business Support Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Ardi Veliu, CEO di Kayo.L’MoU intende esplorare congiuntamente le opportunità per la realizzazione e gestione di infrastrutture navali e cantieristiche, la costruzione e manutenzione di unità navali, oltre all’implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale. Unlimitednews.it - Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo del settore navale in Albania Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –, società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato ad avviare una collaborazione strategica per promuovere lodell’industria cantieristica enel Paese balcanico.L’accordo è stato sottoscritto ieri a Durazzo alla presenza del Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, del Primo Ministro dell’, Edi Rama, e del Ministro della Difesa dell’, Pirro Vengu, ed è stato firmato da Andrea Viero, Senior Vice President Business Support Divisione Navi Militari di, e Ardi Veliu, CEO di.L’MoU intende esplorare congiuntamente le opportunità per la realizzazione e gestione di infrastrutture navali e cantieristiche, la costruzione e manutenzione di unità navali, oltre all’implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale.

Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo settore navale in Albania. Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo del settore navale in Albania. Intesa Fincantieri e albanese Kayo per polo navale adriatico. Fincantieri firma MoU con Kayo per sviluppo settore navale Albania. Fincantieri firma MoU con Kayo per sviluppo settore navale Albania. Fincantieri firma un accordo con Kayo per sviluppare il settore navale in Albania. Ne parlano su altre fonti

Fincantieri e Kayo: accordo per lo sviluppo dell'industria navale in Albania - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Fincantieri firma MoU con Kayo per sviluppo settore navale Albania - MILANO (Reuters) - Fincantieri ha siglato con Kayo, società statale albanese, un memorandum of understanding finalizzato ad avviare una collaborazione strategica per promuovere lo sviluppo dell'indust ... (msn.com)

Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo del settore navale in Albania - La Fincantieri ha raggiunto un accordo con Kayo per lo progredire nello sviluppo del settore navale in Albania ... (msn.com)