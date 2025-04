Secoloditalia.it - Fincantieri e Viking annunciano la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

hanno annunciato ladaalstoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo, la “Libra“. L’unità è attualmente in costruzione presso lo stabilimentodi Ancona, con consegna prevista per la fine del 2026.Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, “Libra” potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. Progettata con un’attenzione particolare alla sostenibilità, lasarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Si tratta di un nuovo sistema di propulsione adi ultima generazione che, combinato con una tecnologia avanzata a celle a combustibile, sarà in grado di generare fino a sei megawatt di potenza, stabilendo un nuovo standard per gli sforzi di decarbonizzazione del settore.