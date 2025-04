Fincantieri e Kayo | accordo per lo sviluppo dell' industria navale in Albania

Fincantieri e Kayo, società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare una collaborazione che promuova lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale nel Paese balcanico. Obiettivo dell'intesa è creare un ecosistema industriale innovativo, sostenibile e ad alto valore aggiunto, che supporti le esigenze del Paese nella difesa navale e stimolare la crescita economica del territorio. Il Memorandum prevede la possibilità che Fincantieri e Kayo collaborino per creare un polo di riferimento per la costruzione e il refitting navale nella regione. Questo anche sfruttando la posizione strategica dell'Albania nel Mediterraneo e va crescente attenzione verso la valorizzazione del settore marittimo. L'idea è realizzare e gestire infrastrutture navali e cantieristiche, costruire e assicurare la manutenzione di unità navali, oltre alla implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale. Quotidiano.net - Fincantieri e Kayo: accordo per lo sviluppo dell'industria navale in Albania Leggi su Quotidiano.net , società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare una collaborazione che promuova locantieristica enel Paese balcanico. Obiettivo'intesa è creare un ecosistemale innovativo, sostenibile e ad alto valore aggiunto, che supporti le esigenze del Paese nella difesae stimolare la crescita economica del territorio. Il Memorandum prevede la possibilità checollaborino per creare un polo di riferimento per la costruzione e il refittingnella regione. Questo anche sfruttando la posizione strategicanel Mediterraneo e va crescente attenzione verso la valorizzazione del settore marittimo. L'idea è realizzare e gestire infrastrutture navali e cantieristiche, costruire e assicurare la manutenzione di unità navali, oltre alla implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale.

Fincantieri firma un accordo con Kayo per sviluppare il settore navale in Albania. Fincantieri, firmato accordo con Kayo per lo sviluppo del settore navale in Albania. Intesa Fincantieri e albanese Kayo per polo navale adriatico. Fincantieri, intesa con Kayo per sviluppo settore navale in Albania. Fincantieri firma MoU con Kayo per sviluppo settore navale Albania. Fincantieri: firmato un memorandum of understanding con Kayo per lo sviluppo del settore navale in Albania. Ne parlano su altre fonti

Fincantieri e Kayo: accordo per lo sviluppo dell'industria navale in Albania - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Fincantieri: firmato un memorandum of understanding con Kayo per lo sviluppo del settore navale in Albania - Fincantieri e Kayo, società statale albanese con sede a Tirana, hanno sottoscritto un memorandum of understanding finalizzato ad avviare una ... (liguria.bizjournal.it)

Fincantieri, firmato accordo con Kayo per lo sviluppo del settore navale in Albania - Questo accordo si colloca all’interno di un processo più ampio di rafforzamento dei legami industriali tra Italia e Albania ... (affaritaliani.it)