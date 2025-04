"Filosofà", disquisizioni comiche di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) – Un nuovo “spettacolo – non spettacolo” per la prossima estate: “da divano”, conDee la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani, debutterà in prima nazionale il 4 luglio alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco e poi in tour in tutta Italia. Lo spettacolo vivrà, ogni sera, di un rapporto continuo tra palco e platea, facendo del pubblico stesso un protagonista sotto la guida e la conduzione di, reduci da una stagione teatrale straordinaria, e giovandosi delle riflessioni filosofiche, mai banali, di Matteo Saudino, conosciuto come Barbasophia. Tra uno stacchetto musicale e l’altro, si parlerà d’Amore, il grande argomento, da cui tutto più o meno discende.