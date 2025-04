Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno | domenica la serata di premiazione

domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, gran finale della sedicesima edizione del Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell'Unione Italiana Libero Teatro Campania. Sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12), prima della proclamazione dei vincitori la Compagnia dell'Eclissi porterà in scena – come da tradizione – una sua produzione: quest'anno la scelta è ricaduta su "Un Poeta Un Po' Beta", il divertissement in rima sciolta di e con Roberto Lombardi."Lo spettacolo è il frutto del lavoro degli incontri con scolaresche di ogni ordine e grado, con insegnanti in corsi di formazione e con aspiranti scrittori in laboratori linguistici.

