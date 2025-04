Festival il Comune di Sanremo avvia la selezione e impone la clausola anti flop

Repubblica.it - Festival, il Comune di Sanremo avvia la selezione e impone la clausola anti flop Leggi su Repubblica.it Dopo la sentenza del Tar che cancella il monopolio Rai ecco il bando per trovare il futuro organizzatore. Se si scende sotto i 15 punti di ascolti rispetto alla media delle ultime cinque edizioni, contratto stracciato

Festival, il Comune di Sanremo avvia la selezione e impone la clausola anti flop. Sanremo, dal Comune i criteri della gara per organizzare il Festival. La Rai non molla Sanremo: pronto un nuovo ricorso. E in caso di sconfitta? C’è già un piano B. Sanremo, Festival: Comune fissa regole per gara di assegnazione. Sanremo mette alla prova la Rai: al via la gara pubblica per l’organizzazione del Festival. E se il Festival della canzone italiana traslocasse da Sanremo a Torino?. Ne parlano su altre fonti

Festival, il Comune di Sanremo avvia la selezione e impone la clausola anti flop - Dopo al sentenza del Tar che cancella il monopolio Rai ecco al determina per cercare con una selezione il futuro organizzatore ... (genova.repubblica.it)

Il Festival resta a Sanremo, al via la gara - Potranno partecipare esclusivamente gli operatori economici fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro ... (riviera24.it)

Il Comune di Sanremo avvia la ricerca di partner privati per il Festival dopo la sentenza del Tar - Il Comune di Sanremo avvia una manifestazione di interesse per l'organizzazione del Festival, in risposta a una sentenza del Tar che impone un bando di gara, garantendo trasparenza e innovazione. (gaeta.it)