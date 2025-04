Festival di Sanremo il Comune ligure fa sul serio | pubblicato il bando che potrebbe toglierlo alla Rai

Comune di Sanremo ha ufficialmente pubblicato la manifestazione di interesse per individuare un nuovo partner incaricato dell’organizzazione e della trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di proroga per ulteriori due anni. Da oggi, dunque decorrono i 40 giorni entro i quali i soggetti interessati devono presentare il proprio progetto di sviluppo per il Festival di Sanremo. Una volta ricevute le idee, il Comune sceglierà con chi negoziare l’accordo. L’atto apre definitivamente all’ipotesi che il prossimo anno il Festival non sia organizzato e trasmesso dalla Rai.A far emergere la possibilità è stata, lo scorso dicembre una sentenza del Tar della Liguria, che ha bocciato la convenzione diretta con la Rai. L’emittente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma l’organo che giudica in secondo grado le controversie con l’amministrazione pubblica deve ancora esprimersi in merito. Leggi su Open.online Ildiha ufficialmentela manifestazione di interesse per individuare un nuovo partner incaricato dell’organizzazione e della trasmissione in chiaro deldella Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di proroga per ulteriori due anni. Da oggi, dunque decorrono i 40 giorni entro i quali i soggetti interessati devono presentare il proprio progetto di sviluppo per ildi. Una volta ricevute le idee, ilsceglierà con chi negoziare l’accordo. L’atto apre definitivamente all’ipotesi che il prossimo anno ilnon sia organizzato e trasmesso dRai.A far emergere la possibilità è stata, lo scorso dicembre una sentenza del Tar della Liguria, che ha bocciato la convenzione diretta con la Rai. L’emittente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma l’organo che giudica in secondo grado le controversie con l’amministrazione pubblica deve ancora esprimersi in merito.

