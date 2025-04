Festival di Cannes | chi ci sarà tra rumors e conferme

Festival di Cannes che quest’anno si svolgerà dal 13 al 24 maggio nella città della Costa Azzurra. Per il momento il programma dell’intera kermesse non è ancora stato reso noto ma qualche conferma su alcuni ospiti che vedremo sulla Croisette è già arrivata. Per la stragrande maggioranza dei casi, invece, si tratta ancora solo di rumors e speranze, ma i titoli dei film che potrebbero contendersi la Palma d’Oro iniziano già a circolare. Chi vedremo certamente a Cannes Sappiamo con certezza che uno degli ospiti (anche molto atteso) in Costa Azzurra sarà Robert De Niro. L’attore, classe 1943 riceverà, infatti, nel corso della cerimonia di apertura, la Palma d’Oro alla carriera. Il premio Oscar sarà anche protagonista di una Masterclass per il pubblico del Festival che si terrà mercoledì 14 maggio al Teatro Debussy. Quotidiano.net - Festival di Cannes: chi ci sarà, tra rumors e conferme Leggi su Quotidiano.net Manca davvero pochissimo alla 78esima edizione deldiche quest’anno si svolgerà dal 13 al 24 maggio nella città della Costa Azzurra. Per il momento il programma dell’intera kermesse non è ancora stato reso noto ma qualche conferma su alcuni ospiti che vedremo sulla Croisette è già arrivata. Per la stragrande maggioranza dei casi, invece, si tratta ancora solo die speranze, ma i titoli dei film che potrebbero contendersi la Palma d’Oro iniziano già a circolare. Chi vedremo certamente aSappiamo con certezza che uno degli ospiti (anche molto atteso) in Costa AzzurraRobert De Niro. L’attore, classe 1943 riceverà, infatti, nel corso della cerimonia di apertura, la Palma d’Oro alla carriera. Il premio Oscaranche protagonista di una Masterclass per il pubblico delche si terrà mercoledì 14 maggio al Teatro Debussy.

Festival di Cannes: opportunità di cambiamento contro le violenze nel cinema - Il Festival di Cannes 2023 si concentra sulle violenze sessiste nel cinema, promuovendo un dibattito aperto e lanciando 86 raccomandazioni per un cambiamento culturale significativo nell'industria. (gaeta.it)

Il nuovo Mission: Impossible sarà presentato al Festival di Cannes: ora è ufficiale - Come era facile immaginare, l'ottavo e ultimo episodio della serie di film con Tom Cruise, Mission: Impossibile - The Final Reckoning, verrà proiettato in prima mondiale fuori concorso sulla Croisette ... (informazione.it)

Cannes ultime voci, da Tom Cruise a Johansson e Martone - A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della selezione del festival di Cannes (13-24 maggio 2025) che sarà a Parigi il 10 aprile con il delegato generale Thierry Frémaux e la presidente Iris Knobloch ... (ansa.it)