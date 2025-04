Ferrovie si lavora per la riapertura della tratta Marradi–Faenza | ripresa del servizio entro Pasqua

lavorando in collaborazione con la Regione Toscana e Trenitalia Tper per riattivare il servizio ferroviario sulla linea Marradi – Faenza. I collegamenti sono stati infatti interrotti il 14 marzo a causa della grossa ondata di maltempo che ha colpito la Romagna e la Toscana.

