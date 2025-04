Ilrestodelcarlino.it - FermignanOpen: record di partecipazione con 217 atleti, trionfano Sara Aber e Nicola Filippi

Un successo senza precedenti quello del, che ha visto ladi ben 217, confermandosi come uno degli appuntamenti tennistici più attesi del panorama regionale. Il torneo ha registrato 189 partecipanti nel tabellone maschile e 28 in quello femminile, numeri che hanno superato ogni aspettativa degli organizzatori. La manifestazione ha accolto 93di 4ª categoria, 60 di 3ª e ben 64 di 2ª categoria, cifre che, come sottolineato dagli stessi organizzatori, rappresenterebbero singolarmente dei tornei a sé stanti. Un risultato che riempie d’orgoglio il circolo ospitante. Nel tabellone finale femminile si è imposta(2.5) del CT Bologna, che ha avuto la meglio su Anna Pierini (2.6) del CT Baratoff di Pesaro con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.