Fermentare nello spazio? Una pasta di miso prodotta in orbita dimostra che si può fare

Wired.it - Fermentare nello spazio? Una pasta di miso prodotta in orbita dimostra che si può fare Leggi su Wired.it L'esperimento apre nuove e importanti possibilità per conservare cibi freschi più a lungo, rendendoli più gustosi

Il miso "spaziale" è più gustoso (forse come tutto il cibo cucinato in orbita)

Spazio: Coldiretti, pasta con extravergine gia' testato in orbita - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - "La pasta nello spazio si potra' condire con l'extravergine gia' testato per oltre sei mesi in orbita dove la gravita' e i raggi cosmici non hanno ... (ilsole24ore.com)

Pasta: Coldiretti, export a 4 miliardi nel 2023, ora conquista lo Spazio - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - La pasta italiana conquista anche lo Spazio, dopo aver sbancato i mercati mondiali con il record delle esportazioni, volando per la prima volta ... (ilsole24ore.com)