Fermata una diplomatica russa al confine francese, il Cremlino convoca l’ambasciatore a Mosca.

Il ministero degli Esteri russo hatoin seguito al fermo di unada parte delle autorità di frontiera francesi. A renderlo noto è stata la portavoce del ministero, Maria Zakharova, la quale ha spiegato che l’episodio ha spinto l’ambasciataa Parigi a inviare una nota formale di protesta: «A seguito delle iniziative intraprese, alla nostra collega è stato infine concesso l’ingresso nel Paese, ma ha dovuto trascorrere un giorno nella zona didell’aeroporto. Non intendiamo lasciare che ciò rimanga senza conseguenze», ha dichiarato la, protagonista nelle scorse settimane di varie invettive contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dmitry Peskov, il portavoce del(Getty).Dmitry Peskov: «Situazione che aggrava le relazioni con Parigi, già danneggiate dalle autorità francesi»Sull’accaduto è intervenuto anche il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, sottolineando che il fermo avvenuto a Parigi «aggrava ulteriormente le relazioni bilaterali, già danneggiate dalle autorità francesi».

