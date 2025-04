Ilrestodelcarlino.it - Fermana pronta a sfidare Termoli e Civitanovese: avversarie con nuovi allenatori

Nelle prossime due gare laaffronterà altrettante squadre che hanno appena cambiato allenatore in un finale di stagione che senza dubbio sarà tutto da vivere. In un colpo solo infatti il 2-2 di domenica scorsa traè costato la panchina ad entrambi gli. Domenica amancherà infatti l’incrocio da ex con Andrea Mosconi, a Fermo lo scorso anno nel finale di stagione in Serie C con quel sogno playout spezzato in casa della Juventus Next Gen alla penultima di campionato, prima del ko con il Pescara. Il tecnico umbro d’adozione infatti è stato sollevato dall’incarico martedì mattina e fatale è stata la rimonta subita nei tre minuti di recupero a Civitanova dopo che ilstava controllando il doppio vantaggio. A suo posto ilha richiamato in panchina Massimo Carnevale, sulla panchina molisana nelle prime 13 gare della stagione, prima dell’interregno di mister Mancino che proprio all’andata a Fermo fece la sua unica presenza in panchina con il 2-2 in rimonta prima di tornare all’Aurora Alto Casertano qualche giorno dopo, con tanto di ribaltone societario.