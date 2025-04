Femminicidio Ilaria Sula Samson vuole inviare una lettere di scuse alla famiglia della ragazza

Mark Antony Sanson dal carcere ha confidato al suo avvocato la volontà di inviare una lettera di scuse alla famiglia di Ilaria Sula. Alle 14 di lunedì è partito il corteo funebre a Terni dove è stato indetto il lutto cittadino per la studentessa di 22 anni. Intanto nella Capitale, la madre dell'imputato è stata sottoposta a interrogatorio, da dove è uscita con l'accusa di "concorso in occultamento di cadavere"

Femminicidio Ilaria Sula, Samson in carcere "provato" e "scosso" - (Adnkronos) - Viene descritto come molto scosso e provato Mark Antony Samson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa con tre coltellate al collo e abbandonata in una val ... (msn.com)

Femminicidio di Ilaria Sula, la difesa di Samson: «Mark piange e si dispera, è pentito» - «Mark è disperato e piange ogni sera perché è pentito per l'omicidio», spiega l'avvocato Fabrizio Gallo ai cronisti all'uscita del carcere romano. (msn.com)

Femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Samson confessa: “L’ho aiutato a far sparire le tracce di sangue” - La donna è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Al vaglio degli inquirenti la posizione del padre, che però non era in casa al momento del delitto La madre di Mark Antony Samson, il ... (tpi.it)