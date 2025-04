Femminicidio di Sara Campanella Stefano Argentino cambia ancora gli avvocati | terza nomina in pochi giorni

Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio di Sara Campanella, ha revocato il mandato ai suoi avvocati Stefano Andolina e Rosa Campisi. In pochi giorni è la terza volta che nomina nuovi difensori. Leggi su Fanpage.it , reo confesso dell'omicidio di, ha revocato il mandato ai suoiAndolina e Rosa Campisi. Inè lavolta chenuovi difensori.

Femminicidio di Sara Campanella, Stefano Argentino cambia ancora gli avvocati: terza nomina in pochi giorni. Morte di Sara Campanella, Stefano Argentino ha confessato davanti ai pm: "Era fredda e indifferente". Sara Campanella, in corso i funerali della studentessa uccisa da Stefano Argentino. Femminicidio Sara Campanella, il legale di Argentino: "Molto provato, vuole morire". Femminicidio Sara Campanella: gli audio rivelatori con Stefano Argentino. Femminicidio Sara Campanella, Stefano Argentino "non mangia e vuole morire": le rivelazioni dell'avvocato. Ne parlano su altre fonti

Stefano Argentino in carcere: «Non mangia e non beve da 4 giorni, vuole morire». La salma di Sara Campanella torna a casa, lunedì i funerali - «Ho trovato un ragazzo molto, molto provato». La descrizione di Stefano Argentino, reo confesso per il femminicidio della 22enne Sara Campanella, è in linea con le ... (msn.com)

Femminicidio Sara Campanella, la verità sulle condizioni di Stefano Argentino in carcere - Il giovane, accusato del femminicidio di Sara Campanella, starebbe vivendo un momento di grande sofferenza in carcere, come rivelato dal suo legale Stefano Andolina all'Adnkronos. (notizie.it)

Femminicidio Sara Campanella, il legale di Argentino: "Molto provato, vuole morire" - Da quattro giorni Stefano Argentino, il giovane reo confesso dell'omicidio di Sara Campanella, "non mangia, non beve e insiste nella propria volontà di voler morire". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocat ... (msn.com)