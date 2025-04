Femminicidi il ruolo delle madri nei casi di Ilaria Sula e Sara Campanella

Femminicidi, gli omicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella lasciano dietro di sé una scia ancora più inquietante. Non solo per la brutalità degli atti, ma per ciò che è accaduto subito dopo: due madri che, invece di condannare l’azione dei figli, li coprono, li aiutano, in un gesto che sfida la logica, la legge e l’etica.A Roma, il 23enne Mark Antony Samson ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, Ilaria Sula, 22 anni. Secondo le indagini, la madre, Nors Manlapaz, era presente durante l’aggressione e avrebbe successivamente aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine. La donna è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere.A Messina, la stessa dinamica: Stefano Argentino, 26 anni, ha confessato l’omicidio della studentessa universitaria Sara Campanella, anche lei 22 anni. Panorama.it - Femminicidi, il ruolo delle madri nei casi di Ilaria Sula e Sara Campanella Leggi su Panorama.it In un Paese che cerca ancora di fare i conti con l’orrore dei, gli omicidi dilasciano dietro di sé una scia ancora più inquietante. Non solo per la brutalità degli atti, ma per ciò che è accaduto subito dopo: dueche, invece di condannare l’azione dei figli, li coprono, li aiutano, in un gesto che sfida la logica, la legge e l’etica.A Roma, il 23enne Mark Antony Samson ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata,, 22 anni. Secondo le indagini, la madre, Nors Manlapaz, era presente durante l’aggressione e avrebbe successivamente aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine. La donna è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere.A Messina, la stessa dinamica: Stefano Argentino, 26 anni, ha confessato l’omicidio della studentessa universitaria, anche lei 22 anni.

