Federico Marchetti e Re Carlo | Un visionario green ama l’arte e la storia Ravenna lo conquisterà

Ravenna, 9 aprile 2025 – Federico Marchetti, Ravenna – la sua Ravenna – ha da sempre una storia reale e di capitale oltre che repubblicana. Cosa significa questa visita? "La città è stata tre volte capitale di un impero, la sua fondazione sembra risalire al V secolo a.c. Da qui sono passati tutti: i bizantini, i longobardi, i veneziani, il papato, ognuno lasciando e portandosi via qualcosa". Un luogo che è anche un destino. "Ravenna è diventata un importante centro di scambio tra la cultura occidentale e quella orientale e questa è forse la sua più grande forza anche ora. Ha una posizione strategica, nel Rinascimento si è abbellita ulteriormente e nel 1860 è entrata a far parte del Regno d’Italia dimostrando che si poteva passare senza traumi dal dominio papale a quello nazionale. Penso che re Carlo, essendo amante dell’arte, della storia, conoscendo perfettamente cosa vuol dire avere alle spalle un passato complesso capirà perfettamente che la città è parte di un lungo percorso che dall’impero ha portato ai giorni ai nostri, alla modernità". Ilrestodelcarlino.it - Federico Marchetti e Re Carlo: “Un visionario green, ama l’arte e la storia. Ravenna lo conquisterà” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 9 aprile 2025 –– la sua– ha da sempre unareale e di capitale oltre che repubblicana. Cosa significa questa visita? "La città è stata tre volte capitale di un impero, la sua fondazione sembra risalire al V secolo a.c. Da qui sono passati tutti: i bizantini, i longobardi, i veneziani, il papato, ognuno lasciando e portandosi via qualcosa". Un luogo che è anche un destino. "è diventata un importante centro di scambio tra la cultura occidentale e quella orientale e questa è forse la sua più grande forza anche ora. Ha una posizione strategica, nel Rinascimento si è abbellita ulteriormente e nel 1860 è entrata a far parte del Regno d’Italia dimostrando che si poteva passare senza traumi dal dominio papale a quello nazionale. Penso che re, essendo amante del, della, conoscendo perfettamente cosa vuol dire avere alle spalle un passato complesso capirà perfettamente che la città è parte di un lungo percorso che dall’impero ha portato ai giorni ai nostri, alla modernità".

