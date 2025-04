Sport.quotidiano.net - Federico Casarini: il gol salvezza del Carpi e l'eredità del nonno

"La domanda più frequente che mi stanno facendo da domenica è che cosa ci facessi lì al limite dell’area di rigore.". In 25 anni con tanta A alle spallesi è abituato a stare sotto i riflettori, ma per lui quelli da bomber sono panni insoliti, che il centrocampistagiano – autore del goldomenica dela Terni – porta con grande autoironia. Subito dopo la rete del ’Liberati’ ilsulla sua pagina social ha ricordato che quel gol è arrivato 62 anni dopo l’ultima rete segnata nel 1962 contro la Pro Gorizia daldi, Archimede Pellizola, per tutti ’Peliccia’, roccioso stopper (classe 1931) scomparso nel 2012, che colha giocato una vita con 220 gettoni (nono di sempre per presenze) e 16 reti ottenendo 3 promozioni negli anni ’50 e 60’.