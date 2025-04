Sport.quotidiano.net - Federica Franceschelli si ritira: addio alla pallacanestro a 27 anni

La Capitana ha salutato la pcanestro.ha deciso dirsi a 27(ne compirà 28 ad ottobre), dopo una carriera vissuta quasi interamente in maglia Faenza Basket Project indossando il mitico numero 0. Arrivata nel 2017, l’ala ha conquistato la promozione in serie A1 nel 2021, vestendo poi i gradi di capitana dprima storica annata del club nella massima serie, ereditandoli da Simona Brdini.ha collezionato 203 presenze a Faenza (tutte le 80 in A1 del club) e vissuto tante emozioni, sia positive che negative, ma il culmine lo ha raggiunto quest’anno conquistando i playoff. Romantico è che la sua ultima gara sia stata contro Venezia, dove gioca la sua migliore amica Santucci, con la quale ha vinto lo scudetto Under 19 e Under 15Magika Castel San Pietro, squadra allenata da Paolo Seletti, coach dell’E-Work.