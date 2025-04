Federalismo fiscale audizione della Svimez in Commissione Giannola | Lep e fiscalizzazione nodi irrisolti

Federalismo fiscale regionale sono strettamente connessi alla necessità di rispettare le scadenze previste dal Pnrr. Nella quinta Relazione sull’attuazione del Piano è stato confermato gennaio 2027 come termine per l’attuazione completa del Federalismo fiscale, mentre la definizione dei Lep è attesa entro la fine del 2025. La prima parte dell’attuazione del Federalismo fiscale regionale simmetrico e cooperativo come delineato dalla legge delega n. 42 del 2009 prevede la transizione da un sistema di finanza derivata, basato su trasferimenti legati alla spesa storica, a un modello di autonomia di entrata fondato su tributi propri, compartecipazioni e meccanismi perequativi strutturati. Un cambiamento fondamentale per responsabilizzare le Regioni nella gestione delle risorse pubbliche, promuovendo maggiore trasparenza, efficienza e una più stretta coerenza tra responsabilità di spesa e capacità di entrata. Leggi su Ildenaro.it I recenti sviluppi legislativi in materia diregionale sono strettamente connessi alla necessità di rispettare le scadenze previste dal Pnrr. Nella quinta Relazione sull’attuazione del Piano è stato confermato gennaio 2027 come termine per l’attuazione completa del, mentre la definizione dei Lep è attesa entro la fine del 2025. La prima parte dell’attuazione delregionale simmetrico e cooperativo come delineato dalla legge delega n. 42 del 2009 prevede la transizione da un sistema di finanza derivata, basato su trasferimenti legati alla spesa storica, a un modello di autonomia di entrata fondato su tributi propri, compartecipazioni e meccanismi perequativi strutturati. Un cambiamento fondamentale per responsabilizzare le Regioni nella gestione delle risorse pubbliche, promuovendo maggiore trasparenza, efficienza e una più stretta coerenza tra responsabilità di spesa e capacità di entrata.

Federalismo fiscale, audizione della Svimez in Commissione. Giannola:: Lep e fiscalizzazione, nodi irrisolti. FEDERALISMO, ALOISIO (M5S): PREOCCUPA AUDIZIONE SVIMEZ, GOVERNO STA DANNEGGIANDO IL SUD. Il federalismo fiscale aggrava le condizioni del Sud: Svimez presenta i dati in Parlamento. Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (9.04.2025). Scuole e ferrovie, l’insostenibile gap infrastrutturale tra Nord e Sud. La Svimez: «Perduranti inadempienze». Calabria agli ultimi posti ·. Svimez certifica: Italia divisa dal divario infrastrutturale tra Nord e Sud. Ne parlano su altre fonti

Autonomia differenziata. “Impossibile attuarla senza risorse. Gravi carenze di posti letto al Sud”. L’audizione della Svimez - È la convinzione espressa dalla Svimez in audizione presso la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. "Se l'obiettivo è rendere effettivo il principio di pari dignità ... (quotidianosanita.it)

Federalismo fiscale: i dati ADE - I dati sul federalismo fiscale riferiti dalle Entrate in audizione del 2 aprile in Parlamento. Novità anche dall'Abruzzo che approva aumenti alle addizionali per la sanità ... (fiscoetasse.com)

Federalismo fiscale: audizione della Conferenza delle Regioni - Si è svolta l’audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul federalismo fiscale presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Al centro del ... (regioni.it)