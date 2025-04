Ilrestodelcarlino.it - Fedeli in lacrime per don Lindo . Una vita al fianco dei più fragili

Dozza e Imola piangono donContoli, parroco di San Lorenzo in Piscerano e canonico onorario della cattedrale di San Cassiano di Imola, scomparso ieri mattina all’età di 93 anni. Una figura di riferimento per la comunità religiosa del paese dei muri dipinti, autentico motore trainante di tante iniziative tra cui il celebre corteo dei Re Magi organizzato ogni anno nel giorno dell’Epifania (in vicolo Campeggi c’è anche uno splendido murale in cui il sacerdote è raffigurato, ndr) e per l’intera diocesi. Nato il 15 febbraio 1932, ordinato sacerdote il 28 giugno 1956, divenne prima cappellano in quel di Riolo Terme poi, dal 1977, a Dozza con una parentesi di qualche anno a Toscanella dal 1994 al 1998. Senza dimenticare le sue lunghe esperienze come insegnante di religione nel polo liceale di Imola, assistente della Federazione universitaria cattolica italiana ed incaricato diocesano della pastorale della famiglia.