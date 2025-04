Liberoquotidiano.it - FdI sfonda il tetto del 30%: turbo-sondaggio. E il Pd...

E menomale che i dazi dovevano punire Giorgia Meloni e il governo. Nella settimana schizofrenica dei mercati, Pd e compagni hanno strumentalizzato i miliardi di euro in fumo sui listini italiani, addossando le responsabilità al centrodestra colpevole di essere troppo amico di Trump, ma alla fine hanno dovuto rimettere le pive nel sacco. L'ultimotargato Swg per La7, condotto tra il 2 e il 7 aprile, incorona infatti Fratelli d'Italia non solo come primo partito del Paese ma anche come il più in crescita. Meloni e socino quota 30 (30,2 per cento per l'esattezza), crescendo dello 0,4 per cento rispetto alla rilevazione del 31 marzo scorso. Segno che la strategia politica della sinistra di spacciare l'inasprimento delle tariffe deciso dagli Stati Uniti come sconfitta del governo si è dimostrato un fiasco colossale.