Colombia, Alessandro Coatti, biologo molecolare di 42 anni originario di Longastrino, nel Ravennate. I resti del suo corpo, smembrati, sono stati rinvenuti domenica all'interno di una valigia in una zona boscosa vicino a Santa. Ravennatoday.it - Fatto a pezzi e ritrovato in una valigia in Colombia: la tragica morte di Alessandro Coatti Leggi su Ravennatoday.it Una fine tremenda e avvolta nel mistero. È stato trovato morto in, biologo molecolare di 42 anni originario di Longastrino, nel Ravennate. I resti del suo corpo, smembrati, sono stati rinvenuti domenica all'interno di unain una zona boscosa vicino a Santa.

Colombia, il biologo Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi. “Ricompensa a chi darà informazioni”. Alessandro Coatti morto in Colombia: il caso del biologo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Fatto a pezzi e ritrovato in una valigia in Colombia: la tragica morte di Alessandro Coatti. Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo zio: “Voleva trasferirsi in Sud America”. Colombia, il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in una valigia. Colombia, il corpo fatto a pezzi del ricercatore Alessandro Coatti trovato in una valigia. Ne parlano su altre fonti

Italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Il biologo italiano 42enne, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ritrovato morto domenica 6 aprile nei pressi dello stadio Sierra Nevada di Santa Marta, in Colombia. Il su ... (ilfattoquotidiano.it)

Colombia, delitto choc: ricercatore italiano fatto a pezzi e messo in una valigia - Fatto a pezzi e messo in una valigia. È la tragica fine di Alessandro Coatti, ricercatore italiano di 42 anni ucciso in Colombia. Una vicenda ... (iltempo.it)

Italiano fatto a pezzi in Colombia, la testa in una valigia - Un biologo molecolare italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, una città di mezzo mil ... (msn.com)