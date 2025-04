Fabri Fibra Geolier e Rose Villain | cosa cercano i giudici del rap show “Nuova Scena”

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano nei panni dei giudici, più esigenti che mai, con tante novità.«Allora, le novità sono che abbiamo girato diverse città rispetto alla prima stagione, siamo passati da Torino a Genova, a Londra, al Sud, la Puglia e ci sono ragazzi che hanno sempre il sogno di lasciare il loro nome nel rap italiano».La sfida dei concorrenti accanto ai grandi rapperI ragazzi si affrontano in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani, tra loro tanti nuovi italiani e tante ragazze perché il linguaggio del rap accomuna sempre più giovani. Un universo di giovani, rabbia, voglia di sfondare e sogni. La seconda stagione di Nuova Scena, la competizione musicale del mondo rap prodotta da Fremantle, è composta da 8 episodi, in onda solo su Netflix.

