Fabio Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria: fatale (anche) uno spot pubblicitario

non è più l’allenatore della: dopo tre mesi e 14 partite ufficiali, l’avventura del capitano dell’Italia campione del Mondo 2006 in terra croata si è conclusa ufficialmente con l’esonero. A costargli la panchina, la sconfitta per 3-0 in trasferta contro l’Istria, squadra che si trova al sesto posto in classifica, a -11 puntiterza con 46 punti, 8 in meno della capolista Hajduk Spalato, allenata dall’altro Campione del Mondo 2006 Gennaro Gattuso.aveva cominciato la sua avventura il 29 dicembre scorso ed è terminata a 8 giornatefine del campionato: l’ex difensore aveva il compito di colmare il divario con le prime in classifica, ma in 14 partite ha perso 5 volte e ha subito 14 reti. Il pallone d’Oro 2006 ha sostituito Nenad Bjelica, ma in campionato su 10 partite ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, non riuscendo a colmare il gap con Hajduk e Rijeka.