Fabbrica di bombe ad Anagni la deputata Fontana M5S | “Ministero non sa nulla su rischi ambientali”

Fabbrica di esplosivi ad uso militare non chiarisce sui rischi ambientali per la zona di Anagni. Per il Ministero i controlli spettano al Comitato Tecnico Regionale, che deve analizzare la proposta avanzata dalla società Knds Ammo Italy. Leggi su Fanpage.it Il Ministero dell'Ambiente chiamato a rispondere sulla conversione dell'ex stabilimento Winchester in unadi esplosivi ad uso militare non chiarisce suiambientali per la zona di. Per il Ministero i controlli spettano al Comitato Tecnico Regionale, che deve analizzare la proposta avanzata dalla società Knds Ammo Italy.

