Unlimitednews.it - F1, Vasseur “In Bahrain la Ferrari si concentrerà sul bilanciamento per lottare con McLaren”

Leggi su Unlimitednews.it

SAKHIR () (ITALPRESS) – La prima tripletta dell’anno vede la Formula 1 spostarsi dal Giappone al, dove sul circuito di Sakhir va in scena il quarto appuntamento stagionale. “Avremo la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa – le parole di Fred, team principal della– Sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado dicone crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura. È su questo aspetto che ci concentreremo a Sakhir, anche con il supporto di chi opera in fabbrica a Maranello. Dobbiamo curare nei minimi particolari tutte le fasi del weekend, consapevoli che anche solo un decimo di guadagno può significare stare davanti ad alcuni dei nostri rivali tanto al sabato in qualifica che la domenica in gara”.