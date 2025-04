Oasport.it - F1, Vasseur ha le idee chiare: “Dobbiamo ottimizzare il bilanciamento della macchina”

Leggi su Oasport.it

La Formula Uno si trasferisce dal Giappone al Bahrain per disputare questo weekend il quarto appuntamento stagionale del Mondiale 2025. Fari puntati dunque sul circuito di Sakhir, che aveva già ospitato a fine febbraio i test collettivi ufficiali in vistaprima gara in Australia. Obiettivo podio per la Ferrari, chiamata al riscatto dopo un avvio di campionato ampiamente al di sotto delle aspettative.“Il fatto che la quarta garastagione si disputi in Bahrain ci offre la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestioneSF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa. Sappiamo che ci manca ancoraprestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura”, dichiara Frederical sito ufficiale del team emiliano.