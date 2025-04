Oasport.it - F1, statistiche GP Bahrain 2025. Lewis Hamilton e la Ferrari sono i ‘califfi di Sakhir’

Il Gran Premio delsarà il quarto dei ventiquattro appuntamenti che compongono il calendariodel Mondiale di Formula 1. Si correrà nella giornata di domenica 13 aprile nell’autodromo di Sakhir, palcoscenico abituale dell’evento.A differenza di quanto accaduto dal 2021 al 2024, non si tratterà però della gara inaugurale. Il prestigioso ruolo di ouverture è stato ceduto a Melbourne, tornata dunque a ricoprire il ruolo di opening. Al contempo, ilè stato nuovamente collocato a primavera inoltrata, come era capitato nel momento della sua comparsa (2004) e come è sovente avvenuto sino al 2018.Va rimarcato come, delle venti edizioni sinora disputate, diciannove si siano tenute sul circuito canonico. Nel 2010 si è estemporaneamente utilizzato il cosiddetto Endurance Circuit, di 800 metri più lungo rispetto al canonico Grand Prix Circuit, usato abitualmente.