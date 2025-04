Oasport.it - F1, Kimi Antonelli sogna in grande: “L’obiettivo è arrivare al livello di Sinner e Valentino Rossi”

Andreacontinua a bruciare le tappe e, a soli 18 anni, si sta già abituando a frequentare con continuità le posizioni di vertice nel Mondiale di Formula Uno. Il rookie bolognese della Mercedes ha cominciato infatti la sua prima stagione nella categoria con un clamoroso quarto posto in rimonta sul bagnato a Melbourne e poi con due sesti posti in Cina ed in Giappone.Ad impressionare maggiormente però è il rapido processo di crescita del driver emiliano classe 2006, che a Suzuka si è progressivamente avvicinato alle prestazioni del forte ed esperto compagno di squadra George Russell togliendosi anche la soddisfazione di guidare la corsa per una decina di giri (avendo ritardato la sosta ai box) e soprattutto di realizzare il giro più veloce della gara.“È stato un bel weekend. Difficile all’inizio, soprattutto nelle prove libere, perché ho fatto molta fatica a prendere confidenza con la macchina e con la pista.