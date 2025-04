Oasport.it - F1: il GP del Sudafrica può tornare in calendario. Città del Capo è pronta

Ilsta facendo di tutto perneldel Mondiale di F1. L’ultima volta della Rainbow Nation fu nel 1993, quando si corse sul circuito di Kyalami. Ora l’impulso arriva da un’altra parte: dadelche, potendo sfruttare alcune strutture preesistenti grazie al calcio e al rugby, vuole riportare il “Circus” nella terra di Nelson Mandela.“L’ultimo progetto ha tutte le carte in regola – ha dichiarato a Motorsport.com Igshaan Almay, amministratore delegato del GP didel-. Si trova in parte sul lungomare e utilizza anche le strutture che sono state utilizzate per la Coppa del Mondo di calcio (2010, ndr)”.Poi ha aggiunto: “Soddisfiamo tutti i requisiti, con l’aeroporto a 15-20? di distanza dal circuito, un ospedale di prim’ordine in loco e molti hotel raggiungibili a piedi.