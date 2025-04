F1 Ferrari alla disperata ricerca di segnali positivi in Bahrain

Leggi su Sportface.it

Complicato da un punto di vista tecnico e di prestazione, senz’altro negativo rispetto a quelle che sono ogni anno le aspettative a inizio stagione. Si può definire in tanti modi questo avvio di Mondiale 2025 per la, ma la cosa certa è che già daldovrà iniziare a intravedersi qualche segnale positivo, se non altro per alzare il morale e la fiducia all’interno di un team già apparso abbastanza segnato dopo appena tre appuntamenti del calendario. Il circuito di Sakhir rappresenta la seconda tappa di un tris di eventi iniziato a Suzuka e che si concluderà poi la domenica di Pasqua in Arabia Saudita.FRED VASSEUR (FRA) of Scuderiaduring the FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025 MEDIA DAY at the Suzuka International Circuit, Suzuka, Japan on April 3, 2025. Photo by Antoine Lapeyre/ABACAPRESSVasseur: “Occorre fare passi in avanti”“Avremo la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa – le parole di Fred Vasseur, team principal della– Sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura.