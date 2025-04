Eyeliner la guida | come applicarlo in base alla forma dell’occhio

Eyeliner. Oltre a una buona dose di precisione, però, è bene capire come applicarlo al meglio in base alla forma degli occhi.Parola d’ordine per chi ha occhi tondi: cat eye. Si consiglia di allungare l’occhio creando una piccola coda dopo l’arco della palpebra superiore. Ciò sposterà l’attenzione sull’angolo esterno e renderà lo sguardo più intrigante. Quelli a mandorla sono la base ideale per creare qualsiasi tipologia di trucco. come nel caso precedente, anche gli occhi a mandorla vogliono la linea dell’Eyeliner propendere verso l’esterno in direzione della tempia.Nel video di Amica.it, si scopre come valorizzare gli occhi piccoli, grandi, distanti e sporgenti. GUARDA LE FOTOTendenze Eyeliner autunno inverno 2024: i migliori tra nero e marrone Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Eyeliner, la guida: come applicarlo in base alla forma dell’occhio Amica. Amica.it - Eyeliner, la guida: come applicarlo in base alla forma dell’occhio Leggi su Amica.it Non serve necessariamente essere esperti di make up per utilizzare l’. Oltre a una buona dose di precisione, però, è bene capireal meglio indegli occhi.Parola d’ordine per chi ha occhi tondi: cat eye. Si consiglia di allungare l’occhio creando una piccola coda dopo l’arco della palpebra superiore. Ciò sposterà l’attenzione sull’angolo esterno e renderà lo sguardo più intrigante. Quelli a mandorla sono laideale per creare qualsiasi tipologia di trucco.nel caso precedente, anche gli occhi a mandorla vogliono la linea dell’propendere verso l’esterno in direzione della tempia.Nel video di Amica.it, si scoprevalorizzare gli occhi piccoli, grandi, distanti e sporgenti. GUARDA LE FOTOTendenzeautunno inverno 2024: i migliori tra nero e marrone Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, lainAmica.

I migliori mascara 2025 da provare per ciglia effetto WOW. I migliori mascara in base all'effetto desiderato: volumizzante, allungante o incurvante. Ombretto, i trucchi per applicarlo alla perfezione. App per truccarsi. Lunga vita allo sguardo da gatta con i migliori eyeliner selezionati con il cuore (solo per te!). 10 prodotti per il trucco over 50. Ne parlano su altre fonti

Tecniche e tool per applicare l'eyeliner a regola d'arte - L'eyeliner è sempre di moda: simbolo di fascino senza tempo è trendy e cool ma spesso applicarlo rappresenta una sfida. Oggi esistono in commercio eyeliner di tutti i tipi, eyeliner con pennello ... (cosmopolitan.com)

Come fare la riga di eyeliner in base alla forma dell'occhio - Scopri come farla nel modo giusto! Abbiamo visto in precedenza come si mette l'eyeliner, un prodotto capace di valorizzare lo sguardo e il viso. Certo, bisogna imparare ad applicarlo e le più insicure ... (deabyday.tv)