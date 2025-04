Ex Meccanotessile escono gli ultimi Ronde esterne per due mesi \ FOTO

Meccanotessile è vuoto. Un gigante ormai vacante dopo che ieri la polizia municipale è intervenuta nel grande complesso. Oggi gli operatori di Alia si occupano di ammassare e smistare i quintali di rifiuti accatastati all’interno della struttura abbandonata. Intanto la polizia locale segue. Firenzetoday.it - Ex Meccanotessile, escono gli "ultimi". Ronde esterne per due mesi \ FOTO Leggi su Firenzetoday.it L’exè vuoto. Un gigante ormai vacante dopo che ieri la polizia municipale è intervenuta nel grande complesso. Oggi gli operatori di Alia si occupano di ammassare e smistare i quintali di rifiuti accatastati all’interno della struttura abbandonata. Intanto la polizia locale segue.

Ex Meccanotessile, escono gli "ultimi". Ronde esterne per due mesi \ FOTO. Ex Meccanotessile, la denuncia dei residenti: “Spaccio e furti all'ordine del giorno”. Vi racconto il dramma dei ragazzi fiorentini Hikikomori che lasciano la scuola e non escono più di casa. Ne parlano su altre fonti

Ex Meccanotessile, iniziate le operazioni per la messa in sicurezza - Scattate, questa mattina, le operazioni per mettere in sicurezza l'ex Meccanotessile. Prima sono intervenuti gli agenti del Reparto Antidegrado insieme al nucleo cinofilo della Polizia Municipale: pre ... (nove.firenze.it)

Degrado nell'ex Meccanotessile, sopralluogo Lega - “Nei giorni scorsi siamo voluti andare a renderci conto di persona delle condizioni del padiglione meccanotessile dell’ex officina Galileo ... al calar del sole, non escono volentieri”.“ ... (nove.firenze.it)

Nuovo incendio all'ex Meccanotessile a Firenze - Si tratta almeno del terzo incendio di rilievo degli ultimi mesi all'ex Meccanotessile, con i Vigili del Fuoco intervenuti anche a novembre (quando quattro persone rimasero ferite, di cui due in ... (055firenze.it)