Ex Garage Europa scontro tra consorzio e sindaco sul bando di concessione del parcheggio di Milano Marittima

scontro tra Comune e consorzio Cervia Welcome circa il bando di gestione dell'Ex Garage Europa di Milano Marittima. A sollevare è lo stesso consorzio, con il presidente Gianni Casadei che ha presentato le proprie dimissioni (poi fermamente respinte dal Consiglio di amministrazione), un.

Ex Garage Europa a Milano Marittima: ok il progetto per farne un parcheggio - Cervia (Ravenna), 26 febbraio 2025 - La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione, a Milano Marittima, dell'area Ex Garage Europa a parcheggio. (msn.com)

Milano Marittima, un auditorium nell’area ex Garage Europa con un partenariato pubblico-privato - per realizzare la costruzione di un auditorium nell’area dell’ex-Garage Europa. Il Comune di Cervia pertanto presenterà il progetto di realizzazione di un auditorium a mare a servizio della città, ... (corriereromagna.it)