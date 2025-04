Ex custode della scuola occupa la casa abusivamente | il Tar conferma lo sgombero

custode di un istituto superiore di Aversa deve lasciare l'alloggio che gli era stato assegnato per la sua mansione. Lo conferma il Tar della Campania che ha respinto il ricorso dell'ex custode e confermato il provvedimento di sgombero coatto disposto dalla Provincia di Caserta.L'ex. Casertanews.it - Ex custode della scuola occupa la casa abusivamente: il Tar conferma lo sgombero Leggi su Casertanews.it L'exdi un istituto superiore di Aversa deve lasciare l'alloggio che gli era stato assegnato per la sua mansione. Loil TarCampania che ha respinto il ricorso dell'exto il provvedimento dicoatto disposto dalla Provincia di Caserta.L'ex.

